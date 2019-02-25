عضو في الكونغرس: السودان يحكمه لصوص

قال رئيس لجنة القواعد بمجلس النواب الأميركي جيم مكغفرن الاثنين إن فساد الرئيس السوداني عمر البشير وسوء إدارته ونظامه أفقرا الشعب السوداني، وذلك في بيان حول التطورات الأخيرة في البلد العربي الإفريقي.

ووصف مكغفرن، النائب من ولاية ماساتشوستس، الحكومة السودانية بأنها "حكومة لصوص"، داعيا إلى "تحول جذري يحترم ويقر بكرامة الإنسان وحقوق الشعب السوداني".

ودان مكغفرن "العنف المفرط والاعتقالات الجماعية" التي طالت متظاهرين سودانيين يطالبون بإزاحة البشير عن السلطة.

وحظر الرئيس السوداني في وقت سابق الاثنين التجمعات والاحتجاجات في أوامر طوارئ أصدرها وهو يواجه أطول اضطرابات ضد حكمه المستمر منذ 30 عاما.

وكانت التظاهرات في السودان قد بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات تطالب بتنحي البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.