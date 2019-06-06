كيف يكون العصيان المدني ناجحا؟

ثلاثة بيانات متتالية أصدرها تجمع المهنيين السودانيين يدعو الشعب فيها إلى المشاركة في العصيان المدني الشامل الذي سيطبق بشكل أوسع ابتداء من الأحد المقبل 9 حزيران/يونيو.

الدعوة إلى العصيان تأتي عقب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص من المعتصمين على يد فرقة الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو نائب المجلس العسكري والمعروف أيضا باسم "حميدتي".

وكان تجمع المهنيين قد هدد سابقا بتنفيذ عصيان مدني، عقب رفض المجلس العسكري أغلبية مدنية في المجلس السيادي، لكن العسكريين قلبوا طاولة المفاوضات تماما عقب فض الاعتصام ووضعوا خارطة طريق انتقالية تستمر لمدة تسعة أشهر تعقبها انتخابات، وهو مسار يرفضه التجمع.

والعصيان المدني، أو كما يطلق عليه المقاومة السلبية، هو رفض الامتثال لمطالب أو أوامر الحكومة أو سلطة قائمة بالاحتلال، دون اللجوء إلى العنف، ويكون الغرض عادة هو فرض تنازلات على الحكومة أو القوة المحتلة، وذلك وفق تعريف الموسوعة البريطانية.

وكان العصيان المدني بمثابة تكتيك وفلسفة كبرى للحركات القومية في إفريقيا والهند، وحركة الحقوق المدنية الأميركية، وغيرها من الحركات الاجتماعية في العديد من البلدان خلال القرن الماضي.

أحد أبرز من كتبوا في مجال المقاومة السلبية والسلمية، الكاتب الأميركي الراحل جين شارب، رئيس مركز "ألبرت أينشتاين" لدراسات "اللاعنف"، وقد أطلق على شارب إعلاميا لقب "ميكافيللي اللاعنف"، وذلك لإنجازاته الموثقة في هذا المجال.

في كتابه The Anti-Coup "ضد الانقلاب"، يشرح شارب كيفية مواجهة الانقلابات العسكرية من خلال وسائل الكفاح السلمي، والتي تعتمد بشكل رئيسي على استراتيجية العصيان المدني.

وقد أورد شارب في الكتاب قصص نجاح لتجارب الكفاح السلمي ضد الانقلابات العسكرية:

انقلابات فاشلة

وقد نجح الألمان في إسقاط انقلاب 1920 الذي استهدف الإطاحة بجمهورية فايمار التي نشأت عقب ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1918، بعدما شارك الشعب الألماني بكثافة في العصيان المدني الذي امتنع فيه العمال وموظفو الدولة عن التعامل مع قادة الانقلاب، ما أدى إلى فشله بعد أيام قليلة من تنفيذه.