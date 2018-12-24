Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
هل قرأت هذا الخبر؟

الزوار يتوافدون على بيت لحم

حشود تستقبل رئيس أساقفة البطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا في بيت لحم

توافد الزوار والمصلون من مختلف أنحاء العالم الإثنين إلى بلدة بيت لحم لإحياء عيد الميلاد.

وتستمتع بيت لحم الواقعة في الضفة الغربية بأكثر عيد ميلاد ازدحاما منذ سنوات إذ حُجزت جميع حجرات الفنادق تقريبا مع وضع أمني هادئ نسبيا.

وتكدست صفوف من الزوار عند المدخل الحجري الضيق لكنيسة المهد لزيارة المكان الذي يُعتقد أن المسيح ولد فيه.

رجل دين حمل صليبا في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم
رجل دين حمل صليبا في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم

وفي ساحة كنيسة المهد يستمتع الزوار بجوقات تردد تراتيل وعازفي مزامير وفرقة استعراضية من الكشافة الفلسطينيين.

فرقة استعراضية من الكشافة الفلسطينيين في بيت لحم
فرقة استعراضية من الكشافة الفلسطينيين في بيت لحم

وتجمعت الحشود عند شجرة الميلاد العملاقة بجانب الساحة وارتدى بعض الزوار قبعة "سانتا كلوز" (بابا نويل) وحمل آخرون بالونات، فيما ارتفعت الأصوات بالتراتيل المسيحية باللغة العربية عبر مكبرات الصوت في الساحة.

زوار يوقدون شموعا داخل كنيسة المهد
زوار يوقدون شموعا داخل كنيسة المهد

وفي وقت سابق قاد رئيس أساقفة البطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا موكبا سنويا من القدس إلى بيت لحم.

رئيس أساقفة البطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا يحتفل بقداس عيد الميلاد في كنيسة المهد
رئيس أساقفة البطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا يحتفل بقداس عيد الميلاد في كنيسة المهد

وسيترأس بعد ذلك قداس منتصف الليل الذي سيقام في كنيسة القديسة كاترينا الأحدث والأكثر اتساعا والمتصلة بباب في الحائط الغربي لكنيسة المهد.

الفسيفساء في كنيسة المهد
الفسيفساء في كنيسة المهد

ويمكن للزوار مشاهدة الفسيفساء في الكنيسة بعد أن استعادت رونقها نتيجة إزالة الشمع الذي غطاها بعدما تم ترميمها في مشروع كبير.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG