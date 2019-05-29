القاهرة تتسلم 'عشماوي'

أعلن التلفزيون المصري الأربعاء إن هشام عشماوي أحد كبار المتشددين المصريين نقل إلى مصر من شرق ليبيا في طائرة عسكرية.

عشماوي، ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، اعتقل في مدينة درنة الليبية في أواخر العام الماضي.

وقد تسلمته السلطات المصرية مع حارسه الشخصي صفوت زيدان، وعناصر إرهابية أخرى، حسب مصادر محلية.

يشار إلى أن عشماوي مطلوب لدى القاهرة منذ فترة طويلة للاشتباه في ضلوعه في عدة اعتداءات راح ضحيتها عشرات من أفراد الجيش والشرطة المصرية.

وتتهم القاهرة عشماوي بتدبير عدد من الهجمات ضد مديريات أمن في مصر واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والمشاركة في محاولة لاغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في أيلول/سبتمبر 2013.

وتتهمه بتأسيس مجموعة جهادية تدعى "أنصار الإسلام" تبنت هجوم الواحات الذي أدى إلى مقتل 16 شرطيا مصريا على الأقل في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

عشماوي متهم أيضا بشن هجمات دامية على نقاط أمنية في الصحراء الغربية قتل فيها عشرات الجنود والشرطيين، وبمحاولة تجنيد ضباط سابقين في الجيش المصري لصفوف المتشددين المسلحين.