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رياضة

10 طائرات جزائرية لنقل المشجعين إلى مصر

مشجعون جزائريون في مباراة منتخبهم في مباراة ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا في مصر

أعلنت السلطات الجزائرية ليل الجمعة تخصيص عشر طائرات لنقل المشجعين إلى مصر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية ضد نيجيريا الأحد.

ونقل التلفزيون الرسمي في نشرته المسائية، قرار رئيس الوزراء نور الدين بدوي تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين السبت في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق) ووورقلة (جنوب).

وأتى الإعلان بعدما تظاهر الجزائريون مجددا بأعداد كبيرة الجمعة للأسبوع الـ21 ضد النظام، وذلك بعد ليلة من الاحتفالات العارمة بتأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

لاعبو الجزائر يحتفلون أمام جمهورهم بهدف في مباراتهم في ربع النهائي أمام كوت ديفوار في استاد السويس
لاعبو الجزائر يحتفلون أمام جمهورهم بهدف في مباراتهم في ربع النهائي أمام كوت ديفوار في استاد السويس

وبلغ المنتخب الجزائري الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990، الدور نصف النهائي بفوزه الخميس على ساحل العاج بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.

​ويقدم محاربو الصحراء في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشركة، ما جعلهم بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة الـ32.

مشجعو تونس في مدرجات استاد السلام في مباراة منتخبهم مع مدغشقر في ربع نهائي كأس أفريقيا
مشجعو تونس في مدرجات استاد السلام في مباراة منتخبهم مع مدغشقر في ربع نهائي كأس أفريقيا

ويجمع نصف النهائي الثاني الأحد أيضا بين تونس وكوت ديفوار. وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق الجمعة بدورها تخصيص أربع طائرات لنقل مشجعي نسور قرطاج.

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