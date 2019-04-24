سوريا.. قتلى وجرحى بتفجير في جسر الشغور

قتل 15 شخصا على الأقل، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، الأربعاء جراء انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل 13 مدنيا على الأقل، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، كما أصيب نحو ثلاثين آخرين، جراء انفجار سيارة قرب سوق شعبي في مدينة جسر الشغور، لم يُعرف ما إذا كانت مفخخة أم تقل مواد متفجرة".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 شخصا.

وأوضح عبد الرحمن أن بين القتلى طفلة مقاتل تركستاني، مشيرا إلى جرحى في حالات خطرة.

ويسيطر الحزب الإسلامي التركستاني بشكل رئيسي على المدينة مع هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).

وأفاد شهود بدمار كبير لحق بالأبنية في موقع الانفجار وبأن فرق الدفاع المدني المحلية تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تظهر سيارات إسعاف وهي تهرع إلى موقع الانفجار.

وتظهر آلية تعمل على رفع الركام من شارع تضررت أبنيته وانهار أحدها.

وفي مشاهد أخرى، تتصاعد سحابة رمادية من الدخان في سماء المدينة، قال ناشطون إنها من موقع الانفجار.

وينضوي بضعة آلاف من الأويغور قدموا قبل سنوات من إقليم شينجيانغ في فصيل "الحزب الإسلامي التركستاني"، ويتمركزون بشكل أساسي في منطقة جسر الشغور ويُعد هذا الفصيل مرتبطا بتنظيم القاعدة، كما أنه مقرب من هيئة تحرير الشام.

وتتعرض مدن عدة في إدلب بين الحين والآخر لتفجير سيارات أو دراجات مفخخة، ولعمليات خطف واغتيال، تتهم الفصائل خلايا نائمة لتنظيم داعش بالوقوف خلفها.

وتسيطر هيئة تحرير الشام بالكامل على محافظة إدلب، حيث تتواجد فصائل إسلامية أخرى.

وتعد المنطقة التي تؤوي ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى، من أبرز المحافظات خارج سيطرة القوات الحكومية.

وتتعرض المحافظة منذ شباط/فبراير لتصعيد في القصف من قوات النظام وحلفائها.