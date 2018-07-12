عسكري ليبي مطلوب دوليا 'يفر' من السجن

أفادت قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا بأن القيادي العسكري محمود الورفلي الذي تلاحقه محكمة الجنايات الدولية لمسؤوليته عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، "فر" من السجن.

وأوضح مكتب الإعلام في "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر في بيان أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أصدر أوامره بإعادة القبض على الرائد محمود الورفلي بعد فراره من السجن العسكري" حيث كان معتقلا.

ولم يشر البيان إلى تاريخ فرار الورفلي. وذكرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي أنها أصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحق الورفلي المتهم بقتل 10 سجناء متشددين بعد هجوم على مسجد في بنغازي.

ورغم إصدار المذكرة الأولى في آب/أغسطس، إلا أن الورفلي، القائد في لواء الصاعقة الموالي لحفتر، لا يزال طليقا.

ويتهم الورفلي في مذكرة الاعتقال الأولى بإعدام ما لا يقل عن 33 مدنيا أو مقاتلين جرحى في سبعة حوادث في 2016 و2017.