تنديد أميركي بـ 'الأفعال المتهورة' للحرس الثوري

نددت الولايات المتحدة الخميس بإطلاق صواريخ إيرانية على مواقع إسرائيلية انطلاقا من سورية، وأكدت دعمها "حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها".

وقال البيت الأبيض في بيان صباح الخميس إن "واشنطن تدين الهجمات الاستفزازية بالصواريخ التي قام بها النظام الإيراني من سورية ضد رعايا إسرائيليين".

وحمل البيت الأبيض الحرس الثوري الإيراني "المسؤولية الكاملة لعواقب أفعاله المتهورة".

واتهمت إسرائيل قوات الحرس الثوري الإيراني بإطلاق 20 صاروخا من طرازي غراد وفجر على مرتفعات الجولان مساء الأربعاء.

وردت إسرائيل بشن ضربات جوية فجر الخميس استهدفت فيها مواقع تابعة للقوات الإيرانية في سورية، ومن بينها منصات إطلاق صواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجستية ومستودعات.

"استفزاز خطير"

ووصفت الحكومة الألمانية من جانبها إطلاق صواريخ إيرانية على الجولان بأنه "استفزاز خطير" من قبل طهران.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس".

تأييد بحريني

من جهتها، أعربت البحرين عن تأييدها للضربات التي نفذتها إسرائيل بهدف "تدمير مصادر الخطر"، في إشارة إلى الدور الإيراني في سورية.

وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في حسابه على تويتر "طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر".