بريطانيا.. عريضة مليونية لإلغاء بريكست

حصلت عريضة تطالب بإلغاء البريكسيت على دعم قرابة ثلاثة ملايين شخص منذ بدايتها قبل ثلاثة أيام.

ومن المرتقب أن يرتفع العدد سريعا في ظل الإقبال الكبير على توقيع العريضة التي يوقعها يوميا ما معدله مليون شخص.

ويرتقب أن ترد الحكومة على أي عريضة منشورة في موقع البرلمان البريطاني إذا بلغ عدد الموقعين عليها مئة ألف شخص، كما أن على البرلمان النظر في إمكانية فتح نقاش حول موضوع العريضة التي يصل عدد توقيعاتها إلى مئة ألف.

ويشترط على موقعي العرائض المنشورة على موقع البرلمان البريطاني أن يكونوا مواطنين بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة.