عرض بـ 100 مليون يورو..هل ينتقل رونالدو؟

تصدر احتمال رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي ريال مدريد الإسباني عدة صحف رياضية صادرة الثلاثاء.

ونقلت "ماركا" الإسبانية و "اي بولا" البرتغالية عن تلفزيون "لاسيكستا" الإسباني أن ريال مدريد وافق على بيع رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي بـ 100 مليون يورو، مع منحه 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

بينما قالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية إن يوفنتوس ما زال يعد عرضا بنحو 120 مليون يورو لـ رونالدو.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد فتحت باب الرحيل أمام كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلنت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : " النادي لا يريد مغادرة اللاعب، لكن إذا أصر على الرحيل فسيتفاوض النادي على ذلك".

El Real Madrid, abierto a negociar la salida de Cristiano Ronaldo https://t.co/EQBFGePvRw pic.twitter.com/C10wJLZetD — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 3, 2018

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ونقلت صحيفة "آس" الاسبانية عن معسكر رونالدو تأكيده وجود عرض من يوفنتوس لكنه لم يحسم بعد.

يشار إلى أن هناك خلافات بين رونالدو، أفضل لاعب في العالم، ورئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز.

وفي أيار/ مايو الماضي عزز اللاعب البرتغالي الشكوك حيال بقائه مع ريال مدريد عندما تكلم عن ناديه بصيغة الماضي، بعد الفوز على ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.