محتجون يتعرون في مجلس العموم البريطاني

احتج ناشطون بيئيون في مجلس العموم الاثنين بطريقة غير مألوفة خلال جلسة لبحث ملف "بريكست".

وتفاجأ المشرعون البريطانيون بقيام الناشطون بخلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها أثناء النقاشات، كاشفين عن أجسادهم التي كتبوا عليها "العدالة للمناخ".

واحتاجت الشرطة البريطانية 25 دقيقة لإخراج النشطاء من مبنى المجلس، واعتقالهم بتهمة إهانة الآداب العامة، وفقا لوكالة رويترز.

وينتمي النشطاء لمجموعة "أكستنكيشن ريبليان" التي تعرف نفسها بأنها جماعة للدفاع عن البيئة ولكن بعيدا عن العنف.

ونشرت المجموعة على حسابها على تويتر صورا ومقاطع مصورة للاحتجاج الذي أرادت فيه توجيه الأنظار للتغيرات المناخية والبيئة التي تحصل.