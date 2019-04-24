عدد مستخدمي تويتر النشطين يرتفع

ارتفع عدد مستخدمي تويتر النشطين في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، لتنهي الشركة سلسلة من التراجع امتدت لتسعة أشهر من العام الماضي.

وقالت الشركة الثلاثاء إن منصة التواصل الاجتماعي حظيت بـ330 مليون مستخدم نشط خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بزيادة تسعة ملايين عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

ولا يزال عدد المستخدمين النشطين أقل من مثيله قبل عام، والذي وصل إلى 336 مليون مستخدم.

وفي خلال الفترة ذاتها سجلت "تويتر" عوائد قدرها 787 مليون دولار بزيادة 18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع سعر سهم تويتر بنسبة سبعة بالمئة بعد الإعلان عن تلك النتائج.