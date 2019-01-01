أدنى عدد للوفيات المرورية بتاريخ نيويورك

تراجع عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المروية في مدينة نيويورك العام الماضي إلى أقل معدل له منذ حوالي قرن.

وأشارت أرقام رسمية صادرة عن المدينة إلى أن عدد الوفيات في عام 2018 بلغ 200 من 222 في 2017.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذ الرقم هو الأدنى منذ بدء مراقبة عدد الوفيات المرتبطة بحوادث مرورية في المدينة عام 1910.

لكن الأرقام أشارت أيضا إلى ارتفاع عدد القتلى من المشاة خلال العام الماضي إلى 114 من 107 في 2017.

وانخفض عدد قتلى راكبي الدراجات الهوائية في 2018 إلى 10، من 24 في العام الذي سبقه، بينما زاد عدد قتلى راكبي الدراجات النارية إلى 39 من 33 في 2017.

وأشارت الأرقام إلى أن 38 شخصا قتلوا في مركبات انخفاضا من 58 في 2017.

وكان عمدة المدينة بيل دي بلاسيو قد أطلق برنامجا طموحا يسمى Vision Zero ويستهدف إنهاء الوفيات نتيجة الحوادث المروية بحلول عام 2024.

وقال دي بلاسيو في مقابلة بعد صدور الأرقام الجديدة إن البرنامج "يعمل". وكان عدد الوفيات المرتبط بالحوادث قد بلغ 299 في عام 2013، أي قبل نحو عام من بدء تطبيق البرنامج.