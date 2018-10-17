عبد المهدي يحدد موعد تقديم التشكيلة الوزارية الجديدة

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الأربعاء إن الأخير يعتزم تقديم كابينته الوزارية للبرلمان الأسبوع المقبل.

وذكر المكتب في بيان أن رئيس الوزراء المكلف "يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقا".

يعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي ان سيادته ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الاسبوع القادم وأنه يجري إتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع... https://t.co/Y0A27aSZsV — عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) October 17, 2018

وأضاف المكتب أن عبد المهدي ينوي أيضا تقديم "المنهاج الوزاري" للحكومة الجديدة الأسبوع القادم.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في الثاني من الشهر الجاري وزير النفط السابق عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا للدستور العراقي يتحتم على عبد المهدي تقديم الكابينة الوزارية الجديدة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تكليفه.