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العراق

عبد المهدي: داعش يحاول عبور الحدود من سوريا

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء إن المئات من أعضاء تنظيم داعش في دير الزور شرق سوريا يحاولون دخول العراق عبر الحدود.

وأضاف عبد المهدي في مؤتمر صحافي في بغداد أن تنظيم داعش يسعى لاستعادة السيطرة على الأراضي التي كان يحكم قبضته عليها على الجانب العراقي بين عامي 2014 و2017.​

وتابع عبد المهدي أن القوات العراقية تقوم بواجباتها لإجهاض أي محاولات من التنظيم المتشدد للتسلل عبر الحدود.

وعززت القوات العراقية على مدى الأسابيع الماضية انتشارها في المناطق الحدودية مع سوريا بعد سلسلة هجمات شنتها عناصر داعش ضد قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.

وعمد تنظيم داعش منذ الهزيمة العسكرية التي مني بها في العراق العام الماضي، إلى أساليب تكتيكية جديدة شملت التفجيرات وشن هجمات على قوات الأمن خصوصا في محافظتي نينوى وديالى.

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