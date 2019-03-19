عبد المهدي: استمرار دعم واشنطن ضد داعش ضروري

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن استمرار دعم الولايات المتحدة للعراق ضروري لمواجهة بقايا تنظيم داعش وتدريب القوات العراقية، حسب ما أفاد به مكتبه الإعلامي الثلاثاء.

وأكد عبد المهدي في لقاء بوفد من الكونغرس الأميركي يرأسه النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا جون غارامندي، أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء العراقي بمايك بنس نائب الرئيس الأميركي "تم خلاله التأكيد على دعم علاقات الشراكة وتعزيزها لخدمة مصالح الشعبين، والاستمرار بمساندة جهود الحكومة العراقية للقضاء على بقايا داعش الإرهابي"، وفقا لمكتب عبد المهدي.