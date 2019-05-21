عبد المهدي: أرسلنا وفدين إلى واشنطن وطهران

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء إن بغداد أرسلت وفدين إلى واشنطن وطهران لتهدئة التوتر بين الجانبين.

وأضاف أن ما من طرف عراقي يريد أن يدفع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى الحرب.

في سياق آخر، يتوجه رئيس الحكومة العراقية الأربعاء إلى الكويت في أول زيارة له للبلد منذ أن تولى منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي لوكالة رويترز إن الزيارة تهدف إلى "استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة" بين البلدين في الكويت في 12 أيار/مايو الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين.

ونفى الهاشمي علمه بأي مبادرة أو وساطة يمكن أن يقوم بها العراق والكويت بين واشنطن وطهران.