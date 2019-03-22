الموصل.. محتجون يهاجمون موكب الرئيس

أفاد مراسل الحرة الجمعة بأن محتجين غاضبين رشقوا موكب رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح بالحجارة أثناء تواجده في موقع غرق العبارة في جزيرة الموصل السياحية.

وأضاف أن عددا من الجرحى في صفوف المحتجين سقطوا نتيجة دهس موكب الرئيس ومحافظ نينوى نوفل العاكوب الذي كان برفقته لعدد منهم.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقوف عدد من الشبان الغاضبين أمام موكب رسمي في محاولة منهم لمنعه من التحرك.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الجمعة ارتفاع عدد القتلى جراء غرق العبارة في مدينة الموصل، إحدى أكبر مدن شمال البلاد، الى 100 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن الخميس الحداد الوطني لثلاثة أيام وتفقد مكان الحادث وزار المشرحة التي نقلت إليها الجثث، وأمر بفتح تحقيق فوري وتسليمه النتائج خلال 24 ساعة.