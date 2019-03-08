عاطل عن العمل يفوز بـ 273 مليون دولار

كاد مايك ويرسكي أن يضيع على نفسه فرصة الفوز بمبلغ كبير عندما فقد تذاكر اليانصيب في محل بقالة في ولاية نيوجرزي الأميركية.

ولولا عودته في اليوم التالي إلى البقالة بحثا عن تذاكره، لما كان قد حصل على ما يقارب الـ 273 مليون دولار، إذ إن واحدة من تذاكره التي نسيها في المتجر كانت الرابحة في سحب اليانصيب.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن ويرسكي قوله "لقد نسيت التذاكر عندما هممت بالخروج من المتجر، لقد ألهاني هاتفي، لكنني عدت في اليوم التالي".

ويرسكي البالغ من العمر 54 سنة، مطلق وعاطل عن العمل، قال في تصريح تلفزيوني "لم أصدق ما حدث لي" وعبر بالمناسبة عن امتنانه للشخص الذي عثر على التذاكر وقدمها لصاحب المتجر إذ "كان بإمكانه المطالبة بالمبلغ إذا احتفظ هو بالتذاكر" وفق مسؤولي اليانصيب.

وخلال ندوة صحافية عقدها بمعية مسؤولين من المؤسسة المنظمة لليانصيب قال ويرسكي "أتطلع لأجد الرجل الأمين الذي أعاد تذاكري، أريد أن أشكره" ثم تابع "أكيد سأعطيه شيئا".

ويرسكي تحدث مطولا عن ظروفه وكشف أنه انفصل عن زوجته خلال الخريف الماضي، بسبب مشاكل نجمت عن فقدانه وظيفته، معبرا عن فرحته بفوزه الذي لم يكن يتوقعه والذي بسببه ستتغير حياته.