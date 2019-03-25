شباب السودان: عاطلون عن العمل لا الأمل

محمد سليمان، مواطن سوداني يتشبث بـ"الأمل" ويحرص على المشاركة في الاحتجاجات، ويرفع شعار "حرية عدالة سلام"، لكن عاطل عن العمل منذ عامين، ويحلم بأن يسهم التغيير المنتظر في تحقيق ما يصبوا إليه.

يأمل الشباب السوداني أن تقود الاحتجاجات إلى تغيير سياسي يمنحهم فرصا لحياة افضل في المستقبل.

في السودان، محتجون يتمسكون بشعار "تسقط بس"، يتخذون من الشارع مكانا لإعلان ما يجول في خواطرهم تجاه نظام حكم البلاد 30 عاما.

​حين تخرج محمد من الجامعة بدأ رحلة طويلة بحثا عن العمل، لكن الطريق لم ينته بعد، يقول لـ"موقع الحرة" إن "الاحتجاجات الحالية هي المخرج. ترعرعت في كنف هذا النظام، وعلى غرار كثيرين من أبناء جيلي، ما زلنا عاطلين عن العمل، معيار التوظيف أصبح الولاء... الكفاءات لا مكان لها مع هذا النظام".

ظل النظام السوداني يقلل من حجم وأهمية الحراك الشعبي الذي بدأ في 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ويصف قادته "بشذاذ الآفاق والمأجورين".

ومع استمرار الاحتجاجات، سعى النظام لاحقا لتهدئة الحراك بإجراء تعديلات حكومية ودعوة المحتجين إلى الحوار، لكن الشعب رفض تلك المحاولات.

لجأت حكومة البشير إلى فرض حالة الطوارئ "لحماية نفسها من حراك يتنامى بأساليب مبهرة بقيادة تجمع المهنيين السودانيين، أكسبته تعاطف كثير من السودانيين" يقول الناشط السوداني محمد حسين.

المسيرات الشعبية دعمت مطالب الخريجين والعاطلين والعمال والنساء، حتى على الصعيد الاجتماعي نظم الحراك الشعبي حملات للنظافة في الشوارع والأحياء، واستقطب فئات واسعة من الشارع السوداني.

"أفكار ملهمة من شباب واع عمد عبر الشارع ووسائل التواصل إلى ترميم ما أفسده النظام الحاكم على مدار عقود"". يقول حسين لـ"موقع الحرة".