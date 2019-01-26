موسكو تحت العاصفة

أعلنت وكالات الأنباء الروسية أن تساقط الثلوج الكثيف تسبب بإلغاء وإرجاء عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو.

ونقلت الوكالات الروسية عن خدمة ياندكس على الإنترنت لرصد الأحوال الجوية، أن 13 رحلة ألغيت و34 أرجئت في المطارات الثلاثة الأساسية للعاصمة الروسية: شيريميتيفو، دوموديدوفو، وفنوكوفو.

وأحصت السلطات، في منطقة موسكو، وقوع نحو عشرة حوادث سير بسبب الثلوج.

​ووجهت وزارة الحالات الطارئة تحذيرا إلى المواطنين متوقعة استمرار الطقس السيء الأحد، واستمرار تساقط الثلوج مع هبوب رياح شديدة.

وتوقعت الوزارة أن تكون الحرارة في موسكو ليلا ما بين ست درجات تحت الصفر وإحدى عشرة درجة تحت الصفر.