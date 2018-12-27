عاصفة ثلجية في مناطق وسط البلاد وجنوبها

تعرضت مناطق في وسط غرب وجنوب شرق الولايات المتحدة الخميس لثلوج وأمطار غزيرة، فوقعت حوادث سير وتعطلت رحلات جوية.

هيئة الأرصاد الوطنية حذرت من خطورة السفر في هذه الأجواء. وحسب موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية، تم تأجيل أكثر من 2300 رحلة وإلغاء 509 أخرى، بحلول بعد ظهر الخميس.

وسجل وقوع 270 حادثا مروريا في عموم ولاية مينيسوتا.

وقالت الهيئة إن ما بين 15 و25 سنتيمترا من الثلوج تعرضت لها مناطق في ولايات كانساس ونيبراسكا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا.

وأشارت إلى أن مناطق في تكساس ولويزيانا وميسيسبي وآلاباما معرضة لخطر حدوث فيضانات.

وأعلن حاكم كانساس جيف كولير حالة الطوارئ في الولاية نظرا لسوء الأحوال الجوية، ودعا المسافرين إلى توخي الحذر.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج في عدة مناطق حتى الجمعة.