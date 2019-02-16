بعد الحرائق.. عاصفة تضرب كاليفورنيا

تشهد ولاية كاليفورنيا عاصفة شتوية ترافقها رياح عاتية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات طينية وثلوج شلت بعض المناطق بما فيها منتجعات التزلج.

وأدت موجات من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ أيام، إلى محاصرة مواطنين في مياه فيضانات أغرقت عدة طرق وألحقت أضرارا بعدد منها ما أدى إلى إغلاقها أمام حركة السير.

وتسببت الأمطار في انزلاقات طينية دمرت عددا من المنازل، فيما أجبر مواطنون في مناطق اجتاحتها نيران حرائق غابات في العام الماضي على المغادرة مرة أخرى.

وقالت السلطات إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما جراء العاصفة القادمة من المحيط الهادئ والتي بدأت تتجه نحو مناطق داخلية في غرب الولايات المتحدة وصولا إلى ولايتي وايومينغ وكولورادو بعدما ضربت بشدة شمالي ولاية كاليفورنيا والمناطق الواقعة في جنوب جارتها أوريغن.

وقالت خدمة الطقس الوطنية الجمعة إن نسبا مرتفعة من الأمطار سجلت في كاليفورنيا تجاورت 24 سنتمترا في 48 ساعة في جبال سان برناردينو شرق لوس أنجلس.

​وأنقذت السلطات امراة داهمتها فيضانات بين تلك الجبال لكنها تعرضت لأزمة قلبية توفيت على أثرها في أحد المستشفيات. وقال الكابتن راين رولنستن من جهاز الإطفاء في كورونا إن المرأة كانت واحدة من بين تسعة أشخاص تم إنقاذهم من فيضان في المنطقة التي أقام فيها مشردون مخيما لهم.

الرياح العاتية كسرت غصنا في شجرة معمرة شهيرة من فصيلة السرو في شاطئ بيبل في منطقة مونتيري السياحية الشهيرة على الساحل الشمالي لكاليفورنيا.

ويعتقد أن عمر الشجرة يزيد عن 250 عاما، وأكد أحد الخبراء بعد تفقدها أنها "بصحة جيدة ولا تزال ثابتة" على الصخور التي تحتضنها.

وهذه صورة للشجرة الشهيرة قبل فقدانها أحد أغصانها.

الطقس الشتوي الذي أغرق جبال كاليفورنيا للأسبوع الرابع، أبعد عشاق التزلج عن منتجعات المنطقة بسبب إغلاق الطرق المؤدية إليها.

وبلغت سماكة الثلوج مستويات تعجز الشاحنات الخاصة بإزالتها عن تنفيذ مهمتها فيما واجهت مدن تحديات تمثلت في عدم وجود مناطق لنقل الثلوج التي تتم إزالتها من الطرق.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن عدة طرق مؤدية إلى ما يلقب بـ"مكة التزلج" في بحيرة تاهو أغلقت بما في ذلك 110 كيلومترات من الطريق السريع 80 الذي يربط بين كولفاكس في كاليفورنيا وحدود ولاية نيفادا.

وأعيد فتح الطريق السريع أمام السيارات الشخصية ليل الجمعة.