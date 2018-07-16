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من أميركا

ظهور جزيرة صغيرة قرب هاواي

صورة للجزيرة الجديدة التي تشكلت قرب هاواي

تسببت الحمم المنبعثة من بركان كيلاويا في ظهور جزيرة صغيرة شمال جزيرة بيغ آيلاند التابعة لولاية هاواي الأميركية.

وظهرت الجزيرة الجديدة الخميس الماضي حسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي أشارت إلى أنها تشكلت نتيجة تدفق حمم بركانية تحت الماء بعيدا عن الساحل.

وأضافت أن الضغط تحت الماء أدى إلى دفع تدفق الحمم إلى السطح ما ساعد في ظهور الجزيرة الجديدة وهذا أمر شائع جدا، وفقا للهيئة.

وقالت الهيئة إن الجزيرة تقع على بعد أمتار قليلة من شاطئ بيغ أيلاند، ويبلغ قطرها من 20 إلى 30 قدما.

وبدأ ثوران بركان كيلاويا في الثالث من شهر أيار/مايو الماضي، وقدرت الخسائر التي خلفها بملايين الدولارات وأسفر عن تدمير عشرات المنازل وإحراق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والغابات.

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