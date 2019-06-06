ظاهرتان فلكيتان مثيرتان هذا الشهر

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن كوكب المشتري سيواجه الأرض يوم الإثنين المقبل، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، في ظاهرة سنوية تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.



وسيكون المشتري في أكبر هيئة يظهر بها من الأرض، وسيبدو أكثر لمعانا لأنه سيكون مضاء كاملا بالشمس.

وسيظهر أكبر كواكب المجموعة الشمسية عند الغسق ويبقى مرئيا طوال الليل، ما يعني إمكانية مشاهدته بالعين المجردة.

لكن رؤية الأقمار الأربعة الضخمة الخاصة بالمشتري لن تكون متاحة بالعين المجردة، بحسب ناسا، وسيتحتم على محبي مشاهدتها استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة.

ولن تكون رؤية المشتري الظاهرة الفلكية الوحيدة هذا الشهر، فبحسب ناسا ستشهد سماء حزيران/يونيو ظاهرة أخرى، وسيبدو المريخ وعطارد متقاربين للغاية بعد غروب الشمس مباشرة لمدة يومي 17 و18 حزيران/يونيو.