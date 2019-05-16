الجبير: الحوثيون جزء من الحرس الثوري

اتهمت السعودية الخميس إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين اليمنيين بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار.

وكتب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر إن الهجوم الذي نفذه الحوثيون على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية يؤكد على أنهم ليسوا "سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران".

وأكد الأمير خالد، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، أن "ما يقوم الحوثيون بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير كتب من جهته على تويتر أن "الحوثي يؤكد يوما بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

واتهم الحوثيين بأنهم "جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

وتعرضت محطتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه بشكل مؤقت.

وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات من مسيرة، مشيرين إلى أن "هذه العملية العسكرية الواسعة رد على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا".

وتدور الحرب في اليمن بين المتمردين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوات الموالية للحكومة منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

التحالف يكثف غاراته على صنعاء

وتأتي الاتهامات السعودية فيما شن التحالف العسكري بقيادة المملكة صباح الخميس غارات جوية على عدة مناطق في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأعلن مصدر في التحالف بدء "شن غارات نوعية على مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن من ضمنها صنعاء" من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يذكر التحالف المناطق التي استهدفها.

وفي صنعاء، أفاد مصدر طبي بأن ستة أشخاص قتلوا فيما أصيب 10 آخرون بجروح في إحدى الضربات الجوية للتحالف.

وقال الطبيب مختار محمد الذي يعمل في المستشفى الجمهوري في صنعاء أن جثث ستة أشخاص وصلت إلى المستشفى، وأن 10 أشخاص تلقوا العلاج، مشيرا إلى أن جميعهم من حي واحد في العاصمة.

وأكد شاهد عيان في وقت سابق أنه سمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة.

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "طيران العدوان" شن عدة غارات، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وكانت القناة أكدت في البداية شن ست غارات جوية في مديرية أرحب.

وذكرت شاهدة أخرى أن الغارات عنيفة بدأت "قرابة الساعة 8:00 (05:00 ت. غ)". وأشارت إلى وقوع "عدة غارات"، موضحة أنها شاهدت دخانا كثيفا يتصاعد من منطقة جبل عطان جنوب غرب العاصمة.

وتأتي الغارات الجوية على صنعاء الخميس في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج إثر تعرض أربع سفن لعمليات "تخريبية" قبالة الإمارات في خضم توترات متواصلة بين إيران والولايات المتحدة.