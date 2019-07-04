طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى السودان

أعلنت شركة طيران الإمارات الخميس استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من الثامن من يوليو، بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي بسبب الوضع هناك.

وقالت الشركة في بيان إنه "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان وإجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم".

وستستأنف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبي والخرطوم.

يذكر أن "طيران الإمارات" إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وهي أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 وايرباص "ايه-380".

ويستكمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج الخميس المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، وذلك غداة عودة الطرفين إلى طاولة الحوار بعد توقف استمر شهرا كاملا عقب سقوط عشرات القتلى خلال فض اعتصام للمتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.