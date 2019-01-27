طوارئ في ولاية أميركية بسبب الحصبة

رصدت السلطات الأميركية 32 إصابة بمرض الحصبة في ولاية واشنطن، وهو ما دعا حاكم الولاية جاي إنسلي إلى إعلان حالة الطوارئ، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وقال إنسلي خلال إعلان حالة الطوارئ إن وجود هذه الإصابات يعد خطرا على الصحة العامة وقد تنتقل بسرعة إلى مقاطعات أخرى.

وحتى السبت، أصيب 31 طفلا في مقاطعة كلارك جنوب الولاية، بينهم 21 طفلا تتراوح أعمارهم بين عام و10 أعوام.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بالمرض ذاته في مقاطعة كينغ.

ويسمح قرار الحاكم إعلان حالة الطوارئ للسلطات في الولاية باستخدام كافة الموارد و"فعل أي شيء ممكن" لمساعدة المقاطعات التي تعاني من انتشار الحصبة.

والحصبة هي مرض فيروسي معد يصيب الأطفال من أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والرشح والسعال وظهور طفح على جميع أجزاء الجسم.

وتمكن الباحث الأميركي جون فرانكلين أندروز في الستينيات من إنتاج لقاح مضاد للحصبة ما أدى إلى تناقص أعداد المصابين به حول العالم.