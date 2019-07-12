طهران تطالب لندن بالإفراج عن "غريس 1"

طالبت إيران البحرية البريطانية بالإفراج عن ناقلة نفط صادرتها الأسبوع الماضي قبالة جبل طارق، متهمة لندن بممارسة "لعبة خطيرة".



وتأتي التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة، بعد يوم من إعلان الشرطة في جبل طارق، وهي منطقة تابعة لبريطانيا تقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا، أنها اعتقلت القبطان وكبير ضباط الناقلة العملاقة "غريس 1"، المشتبه بخرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من خام النفط الإيراني إلى سوريا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "بأن الذرائع القانونية للمصادرة غير صالحة... إطلاق سراح الناقلة هو في مصلحة جميع الدول".



وأدى اعتراض ناقلة النفط في الرابع من تموز إلى تأجيج التوترات المرتفعة بالفعل في المنطقة، بينما تواصل إدارة ترامب حملتها من الضغط الأقصى على إيران.



وقالت البحرية البريطانية الخميس إنها منعت ثلاث سفن إيرانية شبه عسكرية من عرقلة مرور ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز الضيق في الخليج.



