طهران.. الكلاب ممنوعة من التنزه

أكد رئيس شرطة طهران حسين رحيمي منع التنزه بصحبة الكلاب في شوارع العاصمة الرئيسية.

ويأتي الإجراء عقب يومين من صدور حكم محكمة منطقة "لواسنات" بطهران، والذي يقضي بمنع التنزه بالكلاب في هذه متنزهات المنطقة التي تعد أحد أرقى الأحياء بطهران.

وحذر رحيمي من اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، مضيفا أنه "سيتم التعامل مع المخالفين بجدية".

ولفت رحيمي إلى أن اصطحاب الكلاب داخل السيارات الشخصية ممنوع أيضا في هذه المناطق، مرجعا السبب إلى أنها "تتسبب في حالة من الخوف والقلق بين المواطنين".

ويأتي القرار بعد ما تعرضت فتاة كانت تتجول في حديقة بحيرة "لواسنات"، لإصابات شديدة جراء هجوم كلب عليها.

القرار أحدث حالة من الانقسام بين الإيرانيين. يقول هذا المغرد "في أغلب الدول، هناك حدائق وأماكن مخصصة للتنزه بالكلاب، وبالطبع تكون الكلاب مرتدية للأطواق، يجب منع الكلاب في المناطق الخاصة بلعب الأطفال كما هو الحال في العديد من البلدان، لكن إن التنزه بالكلاب محظور كليا، حتى في السيارات الشخصية".