طهران.. الكلاب ممنوعة من التنزه

أكد رئيس شرطة طهران حسين رحيمي منع التنزه بصحبة الكلاب في شوارع العاصمة الرئيسية.
ويأتي الإجراء عقب يومين من صدور حكم محكمة منطقة "لواسنات" بطهران، والذي يقضي بمنع التنزه بالكلاب في هذه متنزهات المنطقة التي تعد أحد أرقى الأحياء بطهران.
وحذر رحيمي من اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، مضيفا أنه "سيتم التعامل مع المخالفين بجدية".
ولفت رحيمي إلى أن اصطحاب الكلاب داخل السيارات الشخصية ممنوع أيضا في هذه المناطق، مرجعا السبب إلى أنها "تتسبب في حالة من الخوف والقلق بين المواطنين".
ويأتي القرار بعد ما تعرضت فتاة كانت تتجول في حديقة بحيرة "لواسنات"، لإصابات شديدة جراء هجوم كلب عليها.
القرار أحدث حالة من الانقسام بين الإيرانيين. يقول هذا المغرد "في أغلب الدول، هناك حدائق وأماكن مخصصة للتنزه بالكلاب، وبالطبع تكون الكلاب مرتدية للأطواق، يجب منع الكلاب في المناطق الخاصة بلعب الأطفال كما هو الحال في العديد من البلدان، لكن إن التنزه بالكلاب محظور كليا، حتى في السيارات الشخصية".
وتعلق مغردة بالقول: "على المتنزهين بالكلاب في طهران انتظار قمع الشرطة، لقد منعت الشرطة التنزه بالكلاب حتى لا يثيروا ذعر المارة".
وهذا رأي آخر: "الأن أصبحت مسألة وجود الكلاب في الأماكن العامة هي حديث الساعة، أما رأي المسؤولين في هذا الأمر، فهو احمدوا الله أن طعام الكلاب لا يزال يدخل البلاد".
أما مركز "حقوق الحيوانات في إيران" فقد كتب غرد بالقول: "أيها السيد الضابط، لا تملك حق أخذ الحيوانات، حتى الكلاب التي تهجمت على الطفلة في لواسان ليست المسؤولة، الذنب يقع على عاتق والديها (الطفلة) وثقافتنا، تعاملوا مع مالكي الكلاب بدلا من حبسها".
يقول هذا المغرد، "الكلاب الصغيرة ليست خطيرة، أما الكبيرة فيجب وضعها في أطواق أو تكميم أفواهها، إن قرار منع وجود الكلاب في الأماكن العامة هو مجرد ضجيج أطفال".