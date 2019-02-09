طلقها بعد 3 دقائق من عقد القران!

تضامن عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع سيدة كويتية، كانت قد طلبت الطلاق من زوجها عقب مرور ثلاث دقائق على عقد قرانها رسمياً في المحكمة، وذلك عندما تعثرت أثناء خروجها من المحكمة ما دفع زوجها لوصفها "بالغباء" عوضاً عن مساعدتها، ليتحقق الطلاق فعلاً.

​أما هذه المغردة فاختارت تسجيل فيديو تعبر به عن رأيها وتضامنها مع السيدة.

هذا المغرد لا يعتبر الأمر طلاقاً كونه لا يرى في عقد القران استيفاء لشروط الزواج.

​ويحمل آخر اللوم للمسلسلات والدراما، التي يراها سبباً في انتشار الطلاق في الكويت.

أما فاطمة فتقول إن الطلاق أصبح مثل "شربة الماء".

​أثارت الحادثة غضب هذا العراقي، الذي يرى الرجل "ليس أهلاً للأمانة".

ويرى هذا المغرد أن السبب وراء حوادث الطلاق كهذه يكمن في الزواج "عن غير معرفة ودقة".