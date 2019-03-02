طلب مئة بطاقة معايدة فتلقى الآلاف

أطلق أميركي حارب في الحرب العالمية الثانية مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبا تلقي 100 بطاقة معايدة بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ100 في الثاني من آذار/مارس.

أمنية عيد ميلاد جو كوبا الذي يقيم في دار مسنين في وتشيتا فولز بولاية تكساس، لم تتحقق فحسب بل تجاوز صدى طلبه حدود الولايات المتحدة لتكون الاستجابة من مختلف أنحاء العالم.

وتشارك مستخدمو مواقع التواصل مئات آلاف المرات صورة للجندي السابق وهو يحمل بطاقة كتب عليها أمنيته: "أنا محارب في الحرب العالمية الثانية سأحتفل بعيد ميلادي الـ100 في الثاني من مارس 2019. أود تلقي 100 بطاقة معايدة".

وتلقى كوبا منذ نشر صورته، أكثر من 2500 بطاقة وأكثر من مئة هدية من عدة مناطق بينها أستراليا وبولندا.

الاستجابة العابرة للحدود لم يكن يتوقعها هذا المسن، لكنها أدخلت السرور على قلبه.

ونشرت دار بروكديل ميدويست للمسنين صورا للهدايا والبطاقات التي أرسلت إلى المحارب السابق.

ومن الهدايا التي تلقاها كوبا كنزة كتب عليها "لقد استغرق الوقت 100 عام حتى أكون وسيما بهذا الشكل".