طلاب جزائريون: لا للعهدة الخامسة

تجمع نحو 300 طالب في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائر الثلاثاء، في تظاهرة جديدة بعد ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا لولاية رئاسية خامسة، في انتظار وصول زملائهم من جامعات وكليات أخرى، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وردّد الطلاب "يا بوتفليقة ماكانش (لا يوجد) عهدة خامسة"، أمام انتشار كبير للشرطة في وسط العاصمة التي يمنع فيها التظاهر منذ 2001.

وقاطع طلاب فصولهم الدراسية الاثنين، ونددوا بعرض من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم إكمال ولايته الجديدة إذا فاز في الانتخابات.

وظهر في لقطات مصورة منشورة على الإنترنت المئات يشاركون في مظاهرات صغيرة بعدة مدن أخرى غير العاصمة، مواصلين المسيرات والتجمعات الحاشدة المستمرة منذ نحو أسبوعين احتجاجا على اعتزام الرئيس البالغ من العمر 82 عاما الترشح لولاية خامسة.

وكانت المعارضة الجزائرية قد قالت في بيان الاثنين إنها ترفض رسالة بوتفليقة وتعتبرها "مناورة لإجهاض الحراك الشعبي".

وطالبت المعارضة بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب الرئيس.