هرب من بوكو حرام فأصبح بطل نيويورك

في 2017 غادر تانيتولوا أديوومي منزله في شمال نيجيريا مع عائلته، هربا من الهجمات المتواصلة لمتشددي بوكو حرام. وانتقلت العائلة إلى الولايات المتحدة حيث تسعى للحصول على حق اللجوء الديني، وكانت حتى الاثنين تقيم في ملجأ للمشردين في مانهاتن بمدينة نيويورك.

عندما أظهر تانيتولوا، الذي لم يتجاوز ثماني سنوات اهتماما بلعبة الشطرنج، قررت الأم تشجيعه ودعمه وعملت على انضمامه إلى نادي مدرسته للعبة، رغم التحديات التي تواجهها الأسرة. وبسبب ظروف العائلة، أعفي الطفل من الرسوم الواجبة للالتحاق بالنادي.

وعلى الرغم من أن الصغير المعروف بـ"تاني" لم يبدأ ممارسة هوايته الجديدة إلا قبل عام، فإن إصراره على تحسين مستواه وعمله لساعات طويله أعطى ثماره.

فقد فاز في نهاية الأسبوع الماضي ببطولة نيويورك للعبة الشطرنج من فئة "رياض الأطفال حتى الصف الثالث"، وسيمثل الولاية في بطولة المدارس الابتدائية الوطنية للشطرنج المقرر عقدها في أيار/مايو المقبل. وهزم البطل الصغير 73 منافسا له خلال البطولة.

طموح طالب الصف الثالث يبدو أنه غير محدود، إذ يؤكد أنه يحب التفكير العميق ويرغب في أن يصبح "أصغر غراند ماستر في العالم".

ويعد لقب غراند ماستر الذي تمنحة المنظمة الدولية للشطرنج، أعلى لقب يمكن للاعبين الحصول عليه وهو منفصل عن البطولة الدولية للعبة.

وقال شون مارتينيز وهو واحد من مدربي الطفل في مدرسته، إن تاني يمارس ألعاب اللوح (بورد غيمز) بمفرده كل يوم ولعدة ساعات، مشيرا إلى أنه "يبتسم كل مرة يفعل شيئا على تلك الألعاب أو يتعلم شيئا جديدا".

وقبل ثلاثة أيام أطلق مدربه الثاني راسل مكافسكي حملة على موقع Go Fund Me لجمع تبرعات للبطل وعائلته حتى يتمكنوا من الانتقال إلى منزل من أجل مساعدة تاني على مواصلة مسيرته.

لكن سخاء آلاف المتبرعين تجاوز الـ50 ألف دولار التي حددها مكافسكي، إذ وصل المبلغ حتى صباح الثلاثاء إلى 159 ألف دولار. وقال المدرب إنه يعجز عن وصف شعوره لمدى الدعم الذي أغرق به المحسنون طالبه.

وأفادت شبكة NBC News الثلاثاء بأن الطفل وعائلته غادروا ملجأ المشردين وانتقلوا إلى شقة في نيويورك. ورغم أن للأب عملين إلا أنه كان عاجزا عن توفير ما يكفي لاستئجار شقة لعائلته.

وأعرب الوالدان عن فخرهما بطفلهما وامتنانهما للمتبرعين.

ومن المقرر أن تمثل الأسرة أمام محكمة للهجرة في آب/أغسطس للنظر في طلب اللجوء الذي تقدمت به. وقال تاني في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز إنه "يشعر بأنه مواطن أميركي".