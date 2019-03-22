طعن كاهن خلال قداس في مونتريال 

تعرض كاهن للطعن الجمعة أثناء قداس في كنيسة سان جوزيف في مونتريال، حسب ما ذكرته الشرطة التي أكدت القبض على الجاني.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في مونتريال كارولين شيفرفيس "اعتقلت الشرطة المشتبه به، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز، حيث سيستجوبه المحققون".

وأصيب الكاهن بجروح طفيفة في الجزء العلوي من جسده ونقل إلى المستشفى لكن "حياته ليست في خطر"، حسب قولها.

وأضافت المتحدثة أن أقوال الشهود تفيد بأن الكاهن كان يحيي القداس، وفجأة توجه المشتبه به نحوه واعتدى عليه بسلاح أبيض.

وأوضحت سيلين باربو المتحدثة باسم الكنيسة الكاثوليكية، إحدى أهم الكنائس في كندا، أن الكاهن المعتدى عليه هو الأب كلود غرو.

وقد تعرض للاعتداء خلال قداس الساعة الثامنة والنصف، الذي يبث مباشرة على الإنترنت، وكان يحضره حوالي 50 شخصا، كما أفادت الشهادات الأولية.

وأوضحت المتحدثة أن حراس الكنيسة كانوا قد سيطروا على المعتدي عندما وصلت الشرطة إلى المكان.

وطوق العديد من سيارات الشرطة على الفور كنيسة سان جوزيف.