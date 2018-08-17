علماء يبعثون الأمل في علاج العمى

استطاع العلماء إعادة الرؤية لدرجة ما عند بعض فئران المختبر، عن طريق تنشيط الخلايا الجذعية في أعينهم.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها، ويأمل العلماء أن يجدوا علاجات فعالة لأمراض العين المستعصية.

والخلايا الجذعية هي خلايا بدائية يمكن أن تتطور لأنسجة جسد ناضجة، وقد درس الباحثون إمكانية استخدام هذه الخلايا في علاج الأمراض المتعلقة بتدهور شبكية العين.

يقول بو تشن، الباحث المسؤول عن الدراسة بشبكة مستشفيات "Mount Sinai" في نيويورك، إن نهج العلاج الأخير مختلف عما سبق، وتهدف الطريقة الجديدة إلى إيقاظ القدرة التجديدية لبعض الخلايا الموجودة بالفعل في الشبكية.

وكانت الطريقة المعتادة في علاج الشبكية تتضمن الحصول على خلايا جذعية من الأجنة البشرية، تتم معالجتها لتناسب الخلايا الشبكية ثم زرعها في عين المريض.

لا يزال العلاج بالخلايا الجذعية في طور التجارب السريرية، وقال العلماء إنهم أخضعوا مجموعة مرضى للدراسة في بداية هذا العام، وظهرت قدرة الخلايا الجذعية في إبطاء تقدم مرض الضمور البقعي.

والأمراض التي يحاول العلماء معالجتها بالخلايا الجذعية هي التنكس البقعي الذي يصيب كبار السن، والتهاب الشبكية الصباغي (مجموعة من الاضطرابات الوراثية النادرة).