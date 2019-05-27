طرد ليون المفخخ.. توقيف ثلاثة أشخاص

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال ثلاثة أشخاص هم شاب يبلغ من العمر 24 عاما يشتبه بأنه منفذ الاعتداء بطرد مفخخ في مدينة ليون حيث جرح 13 شخصا الجمعة قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وقريب له وامرأة.

وقال رئيس بلدية ليون أن المشتبه به الرئيسي جزائري غير معروف من قبل الشرطة ويدرس المعلوماتية.

وأوقف شخصان آخران للتحقيق حسب نيابة باريس المكلفة القضية هم "طالب ثانوية راشد" جزائري أيضا من أقرباء المشتبه به الرئيسي وامرأة.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة على تويتر "تم للتو توقيف" مشتبه به في تفجير الطرد في ليون.

وأشاد بعمل قوات الشرطة التي تطارد الرجل منذ ثلاثة أيام. وفتح منذ الجمعة تحقيق في "محاولة ارتكاب جرائم قتل على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة إرهابية إجرامية".

وذكر مصدر قريب من الملف أن المشتبه به الذي أوقف أولا اعتقل في شارع عام في الدائرة السابعة من قبل وحدة البحث والتدخل للشرطة القضائية في مدينة ليون التي كانت تراقب منزله حيث كان المحققون يخشون وجود متفجرات.