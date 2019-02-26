طرح ذاكرة 'مايكرو أس دي' بسعة تيرابايت

طرحت شركات متخصصة بتكنولوجيا معدات حفظ البيانات أول ذاكرة صغيرة "مايكرو أس دي" بسعة تيرابايت.

وتنافست شركتا "ميكرون" و"ويسترن ديجتال" في الكشف عن ذاكرة ضوئية جديدة في معرض برشلونة للهواتف الخلوية 2019 "MWC".

ويعادل التيرابايت 1024 غيغابايت.

وقالت "ميكرون" في بيان إن ذاكرة "c200" تستخدم خلايا مكونة من 96 طبقة تعمل بتقنية "ثري دي ناند"، وسيتم طرحها للبيع خلال هذا العام.

وستتيح هذه الذاكرة فرصا أفضل للمعالجات بالتعامل مع تحميل البيانات بشكل سريع ومريح، فضلا عن قدرة على تشغيل الفيديوهات المصورة بدقة عالية (4K) من دون مشاكل.

وطرحت "ويسترن ديجتال" ذاكرة بسعة تيرابايت، تبلغ سرعة قراءة البيانات منها 160 ميغابايت بالثانية، وبسرعة تخزين 90 ميغابايت بالثانية.

ويمكن نقل 1000 صورة عالية الدقة وتسجيلات مصورة بدقة (4K) بحجم 24 غيغابايت بأقل من ثلاث دقائق.