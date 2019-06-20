طرابلس: الوفاق تهاجم المطار

تتضارب الأنباء حول الأوضاع الميدانية في محيط مطار طرابلس الدولي، جنوب العاصمة الليبية، بعد هجوم نفذته قوات حكومة الوفاق على قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والتي تسيطر على أطلال المطار، فيما أعلن متحدث باسم حكومة الوفاق مقتل ستة من قواتها.

وقال عبد المالك المدني، المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لغرفة العمليات العسكرية التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني، إن قوات الحكومة تمكنت من السيطرة على أجزاء من مطار طرابلس المغلق منذ سنوات.

وأضاف المدني لقناة الحرة أن ستة من جنود القوات الحكومية قتلوا فيما أصيب 12 آخرون بجروح خلال عملية اقتحام المطار.

من جانب آخر، قال خالد المحجوب المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي التابع للبرلمان إن قوات الجيش صدت هجوما استهدف المطار، مبينا أن الجنود يطاردون قوات حكومة الوفاق بعد انسحابها، حسب تعبيره.

وأضاف المحجوب لقناة الحرة أن قوات الجيش اعتقلت ثمانية من مقاتلي حكومة الوفاق، مشيرا إلى حدوث مواجهات في صفوف المجموعات الموالية للحكومة نتيجة لاتهامات بين عناصرها.

وقال المحجوب إن طائرات الجيش الوطني الليبي قامت باستهداف مخزن للذخيرة في منطقة تاجوراء شرق ليبيا الأربعاء.



وتأتي هذه الأنباء في ما اندلعت مواجهات عنيفة في ضواحي العاصمة الليبية الأربعاء.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد ذكرت في بيان أن مخزنا تابعا لشركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة إيني الإيطالية، دمره قصف جوي الثلاثاء.