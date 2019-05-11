الأطباء يكتبون بخط غير مفهوم.. لماذا؟

هل سبق لك وأن حاولت فك الخط على وصفة طبية، من دون جدوى؟ هل تتساءل لماذا يكتب الأطباء بخط غير مفهوم؟ قد تجد الإجابة هنا.

دراسة أميركية حديثة كشفت أن سوء خط الأطباء تسبب في كثير من الوفيات عبر العالم، لأن الصيدلي لا يفهم في كثير من الأحيان خط الطبيب المعالج.

في الجزائر مثلا استحدث أطباء وصيادلة صفحات على المنصات الاجتماعية تنشر فيها صورٌ لوصفات طبية قصد تفسيرها وتسهيل مهمة الصيدلي.

الأسباب

هناك عدة أسباب وراء الظاهرة يحصرها مختصون في نقاط أساسية، بينها ضيق الوقت، إذ يحاول الطبيب قدر استطاعته فحص أعداد كبيرة من المرضى وهو ما يجعله يكتب بعجالة.

وبما أن الوصفة غير موجهة لعامة الناس، يعتقد الأطباء أن أول حرف أو حرفين من الكلمة تكفي ليفهمها الصيدلي دون غيره.

لكن الأطباء، وفق تقارير، يضيفون مبررا آخر لسوء خطهم وهو ضيق المساحة المخصصة للكتابة.

الحلول الممكنة

شرعت بعض البلدان في اعتماد نظام إلكتروني في كتابة الوصفات الطبية، كما في معظم المراكز الطبية والمستشفيات في الولايات المتحدة.

ورغم أن ذلك قد يكبح سرعة الطبيب وهو يحاول جهده فحص أكبر عدد من المرضى، خصوصا في مستشفيات الخدمة العمومية، إلا أن كثيرين من المرضى أبدوا استحسانا للأمر.