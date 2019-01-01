مصر.. طبيب يذبح أسرته

جريمة بشعة استيقظ عليها المصريون الثلاثاء، بعدما ذبح طبيب زوجته وأطفاله الثلاثة في ليلة رأس السنة الجديدة 2019.

وسمع أهالي مدينة كفر الشيخ صرخات الزوج الذي يعمل طبيبا بشريا ويقيم بشقه في أحد الأبراج السكنية، بعد قتله زوجته أخصائية تحاليل طبية وأطفالها الثلاثة الذين لم يبلغوا العاشرة من أعمارهم.

وكانت مباحث محافظة كفر الشيخ شمال البلاد، قد عثرت على جثث الزوجة وابنتها ملقاة على الأرض، فيما عثرت على الطفلين الآخرين مذبوحين داخل غرفتهما والدماء تسيل منهم جميعا.

وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أي كسر في أبوابها أو النوافذ التي تطل على الشوارع أو منافذ المناور، وبدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج لكون الشقة ليس بها أي آثار عنف.

وبالتحقيق معه، اعترف الزوج بجريمته معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته مما جعله يفقد عقله ويتخلص من زوجته وأولاده في ليلة رأس السنة.

وأحالت الشرطة المتهم إلى النيابة العامة كي تتولي التحقيق، وذلك بعدما قام بتمثيل الحادث فجرا.