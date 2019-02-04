تونسي يستأصل ورما من جسد أمه

لا يحبذ في معظم دول العالم، أن يقوم الطبيب بالإشراف على علاج أفراد عائلته إلا في حالات الطوارئ، لكن التونسي غيث الوسلاتي قد كسر هذه القاعدة.

وللمرة الأولى في تونس، يقوم طالب طب بإجراء عملية جراحية لوالدته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وقد أجرى الوسلاتي، الطالب في كلية الطب بتونس، عملية جراحية لأمه من أجل استئصال ورم، تحت إشراف أطباء وأساتذته الجامعيين في مستشفى "عبد الرحمن مامي" لعلاج الأورام بولاية أريانة.

وكتب الوسلاتي منشورا عبر حسابه على فيسبوك، يحكي فيه تفاصيل العملية.

وقال الوسلاتي في منشوره، "جميع الأطباء حول العالم يُنصحون بعدم الانخراط في رعاية مباشرة لأحد أفراد عائلتهم أو والديهم.. لكن حبي الذي لا يقدر بثمن لوالدتي بسمة الوسلاتي، شجعني للتدخل بنفسي."