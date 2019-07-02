طارئ غير معروف.. طائرة بنس تعود إلى واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء بأن طائرة نائب الرئيس مايك بنس عادت إلى واشنطن بعد طارئ غير معروف، خلال توجهها إلى ولاية نيوهامشر.

وقالت إن فعالية كان من المقرر أن يشارك فيها بنس في ولاية نيوهامشر تم إلغاوها.

وكان يفترض أن يصل نائب الرئيس الأميركي إلى مطار مانشستر-بوسطن في الساعة 11:30 صباحا وهي الساعة التي انتشرت فيها الأنباء عن إلغاء الحدث.

وكان متحدث باسم بنس قد قال إن طائرة "إير فورس 2" عادت إلى العاصمة بسبب "طارئ"، لكن متحدثا باسم منظمي الحدث في نيوهامشر تحدثوا عن "تحويل مسار" وليس طازئا.

وكان مقررا أن يجري بنس زيارة تستمر يوما واحدا إلى نيوهامشر تشمل لقاء مع طلاب ومرضى سابقين في مقر مركز غرانيت للشفاء في سالم.