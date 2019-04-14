الكاسوري يقتل رجلا في فلوريدا

هاجم طائر ضخم مصنف ضمن الطيور المهددة لحياة البشر رجلا في ولاية فلوريدا، ما أدى إلى وفاته الجمعة، حسب ما أعلنه المسؤولون في الولاية.

وقالت وسائل إعلام محلية في مدينة غاينسفيل إن مارفن هاجوس (75 عاما) كان يمتلك أحد طيور "الكاسوري" في منزله.

وأوضح رئيس خدمة الإطفاء في مقاطعة ألاشوا جيف تايلور، أن الرجل سقط في منزله، ثم هاجمه الطائر بعد سقوطه.

ولفظ الرجل أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى.

وأبقت السلطات على الطائر في منزل صاحبه القتيل، وفتحت تحقيقا في الحادث.

وقالت "سي أن أن" إن الطائر الذي يشبه النعامة يبلغ طوله حوالي 180 سنتيمتر، وهو من الطيور الخطيرة والنادرة والتي تعتبر أستراليا وغينيا الجديدة موطنها الأصلي.

وبحسب حديقة حيوان "سان دييغو"، يستطيع هذا الطائر الجري بسرعة 50 كيلومتر في الساعة في الغابات الكثيفة، والقفز مترين في الهواء. وتقول الحديقة على موقعها إنه سباح ماهر.

وحسب شبكة WCJB التابعة لسي أن أن، فإنه "أخطر طائر في العالم" بسبب مخالبه التي يبلغ طول الواحد منها حوالي 10 سنتيمترات، وأرجله شديدة القوة.

وتعتبر "لجنة حفظ الأسماك والحياة البرية" التابعة لولاية فلوريدا "الكاسوري" من فئة الطيور التي تشكل تهديدا لحياة البشر والتي يجب تقييد حركتها ووضعها في أقفاص. ويندرج تحت هذه الفئة بعض أنواع التماسيح والنمور. وتقول اللجنة إن أصحاب هذه الطيور يجب أن تكون لديهم الخبرة الكافية في التعامل معها.