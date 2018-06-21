طائرتا F35 تركيتان ستظلان في عهدة أميركا سنتين

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، أن تركيا ستستلم أول دفعة من طائرات F35 الأميركية الخميس.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون دائرة تركيا الكولونيل مايكل أندروز إن مراسم تسليم المقاتلتين ستحصل في قاعدة "فورت وورث" بولاية تكساس، على أن يتم نقلهما لاحقا إلى قاعدة "فورت لوك" الجوية بولاية أريزونا، حيث سيخضع الطيارون الأتراك لبرنامج تدريب لفترة طويلة.

وعلمت "الحرة" أن المقاتلتين اللتين ستُسلمان لتركيا ستبقيان في عهدة الولايات المتحدة وداخل الأراضي الأميركية طوال السنتين القادمتين.