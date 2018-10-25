طائرة عسكرية أميركية تسقط هامفي بالخطأ

أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون بأن طائرة تابعة لسلاح الجو من طراز C-17 أسقطت بعد ظهر الأربعاء سيارة عسكرية من نوع هامفي قبل المكان المحدد للإنزال، وذلك في منطقة ريفية بولاية نورث كارولاينا.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع قتلى أو مصابين في المنطقة التي سقطت فيها السيارة في مقاطعة هارنيت.

وأفادت شبكة فوكس نيوز بأن المظلات الملحقة بالسيارة فتحت وهبطت بها قبل حوالي 11 كيلومترا عن منطقة الإنزال في منشأة فورت براغ العسكرية.

وأعلن متحدث عسكري أميركي فتح تحقيق في الحادث الذي جرى خلال تدريبات عسكرية.

وأفادت شبكة إيه بي سي بأن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع حوالي 1500 قدم.