فيديو.. طائرة تصدم عمودا بمطار إسطنبول

قالت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، إن طائرة تركية ارتطمت الثلاثاء بعمود كهرباء في مطار إسطنبول الجديد.

وكانت طائرة من طراز بوينغ 777-300 متوجهة من مطار إسطنبول الجديد إلى العاصمة أنقرة، عندما اصطدمت بعمود كهرباء، بعدما صعد الركاب إليها وكانت في طريقها للإقلاع.

وقد نشر موقع "كوكبيت" التركي المتخصص في أخبار الطيران، مقطعا مصورا للطائرة عند ارتطام جناحها بالعمود الذي انكسر فورا.

آثار الارتطام كما تظهر في الصور، دفعت طاقم الطائرة إلى إخلائها من الركاب، من أجل صيانتها، خشية أن تحدث مشاكل خلال الرحلة.

وأضاف موقع "كوكبيت"، أن سبب الحادثة هو سير الطائرة في مدرج خطأ غير مخصص لها.

ولفت الموقع إلى أن الركاب جميعا بخير، لكنهم سافروا على متن طائرة أخرى، بينما فتحت السلطات تحقيقا بالحادثة.



الكاتب المتخصص في الشؤون التكنولوجية والعلمية، سردار كوزأوغلو، نشر صورا للحادثة عبر حسابه، معلقا عليها " أنا لم أر أي شيء مثل هذا في حياتي.. نحن نغير الطائرة".

وكانت تركيا قد افتتحت مطار إسطنبول الجديد في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مدعية أنه الأكبر في العالم، إلا أن المعلومة تبدو غير دقيقة بمراجعة بيانات منشورة لمطارات أخرى.