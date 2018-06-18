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رياضة

طائرة المنتخب السعودي تصاب بعطل فني

المنتخب السعودي

تعرضت طائرة المنتخب السعودي المشارك في مونديال روسيا الاثنين لعطل في أحد المحركات خلال هبوطها بمطار مدينة روستوف الروسية.

وطمأن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر "الجميع على سلامة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة".

وأضاف الاتحاد أن "أفراد بعثة المنتخب توجهوا بسلام إلى مقر إقامتهم" استعدادا لخوض المباراة ضد الأوروغواي الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه حريق في أحد محركات الطائرة التي كانت تقل المنتخب السعودي.

وكانت السعودية قد خسرت أولى مبارياتها في المونديال أمام منتخب روسيا بخمسة أهداف نظيفة.

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