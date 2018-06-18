طائرة المنتخب السعودي تصاب بعطل فني

تعرضت طائرة المنتخب السعودي المشارك في مونديال روسيا الاثنين لعطل في أحد المحركات خلال هبوطها بمطار مدينة روستوف الروسية.

وطمأن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر "الجميع على سلامة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة".

📄| يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم. — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 18, 2018

وأضاف الاتحاد أن "أفراد بعثة المنتخب توجهوا بسلام إلى مقر إقامتهم" استعدادا لخوض المباراة ضد الأوروغواي الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه حريق في أحد محركات الطائرة التي كانت تقل المنتخب السعودي.

وكانت السعودية قد خسرت أولى مبارياتها في المونديال أمام منتخب روسيا بخمسة أهداف نظيفة.