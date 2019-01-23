طائرات مسيرة تربك مطارا في نيوجرسي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأربعاء تعليق 43 رحلة جوية إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي، بعد مشاهدة طائرات من دون طيار عند مطار قريب منه الثلاثاء، مشيرة أيضا إلى تحويل تسع رحلات جوية.

وأكد متحدث باسم الهيئة الأميركية مشاهدة طائرتين مسيرتين تحلقان على ارتفاع حوالي 3500 قدم قرب مطار تيتربورو، وهو مطار صغير يبعد حوالي 30 كيلومترا عن المطار الدولي.

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مقترح حكومي بالسماح بالطائرات المسيرة

وأشار حساب المطار على تويتر إلى استئناف "العمليات" بعد تعليقها مؤقتا بسبب "نشاط طائرات مسيرة" بالقرب منه.

وأشار المطار في تغريدة أخرى إلى تأجيل رحلات لمدة حوالي 55 دقيقة.

وكانت وزارة المواصلات الأميركية قد تقدمت قبل أيام بمقترحات بالسماح باستخدام الطائرات المسيرة فوق المناطق الآهلة بالسكان وإلغاء شرط الحصول على تراخيص لتسييرها ليلا.