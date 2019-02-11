ضوابط على سفر السعوديين لتايلاند

وضعت السلطات السعودية ستة ضوابط لسفر مواطنيها إلى تايلاند.

وحصرت لجنة مختصة بالقضايا العالقة بين المملكتين السفر في حالات محددة يسمح بموجبها للمواطن السعودي السفر إلى تايلاند، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وتسمح الضوابط بمشاركة موظفي الجهات الحكومية في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلاند.

ويسمح السفر لرجال الأعمال الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند، وذلك بعد إحضار تصديق شهادة من الغرفة التجارية.

وكذلك السماح لموظفي الجهات الرقابية والصحية، والمرضى ومرافقيهم بشرط أن تكون تكلفة العلاج في تايلاند أقل من غيرها في الدول الأخرى بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة.

وتسمح الضوابط بزيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من موظفي السفارة السعودية لدى تايلاند، بعد إحضار خطاب مصدق من السفارة، والسماح بسفر المواطنين الذين لهم روابط أسرية.

وأثار سفر السعودية رهف محمد جدلا خلال الفترة الماضية بعد لجوئها إلى كندا في رحلة عبر تايلاند، إذ احتجز جواز سفرها في بانكوك وكانت قد أبلغت أنها سترحل إلى السعودية قبل أن تتدخل منظمات المجتمع، وتنجح في الوصول إلى كندا.